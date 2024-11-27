Новичок «Питтсбурга» — о Малкине: он легенда и игрок, на которого я равнялся с детства

Новичок «Питтсбурга» Фил Томасино заявил, что российский нападающий Евгений Малкин является для него кумиром с детства. На первой тренировке в составе «Пингвингз» форварды занимались в одном звене.

«Он легенда. Честно говоря, «Питтсбург» был моей любимой командой в детстве, поэтому я с детства наблюдал за игрой Сида и Джино. Так что это своего рода сумасшествие — тренироваться с ним сегодня в одном звене. Это потрясающе. Ещё один парень, на которого я равнялся, и чертовски классный игрок», — цитирует Томасино пресс-служба клуба.

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1168 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 813 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 15 результативных передач в 23 играх. В КХЛ Малкин провёл 37 матчей и набрал 65 (23+42) очков.