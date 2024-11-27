Генменеджер «Трактора» отреагировал на возможный отъезд Максима Шабанова в НХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков отреагировал на возможный отъезд нападающего Максима Шабанова в НХЛ. Форвард хочет по окончании сезона дождаться предложений от клубов НХЛ и принять решение о дальнейшем ходе карьеры.

«У нас летом был разговор с его агентом, и он сказал, что Максим хочет отыграть этот сезон, посмотреть, какие будут предложения в Северной Америке, и уже тогда принять решение. Мы уважаем эту позицию. Она была озвучена заранее, поэтому сейчас нет смысла тревожить Максима. Ему нужно сконцентрироваться на игре за команду, ему есть куда прибавлять в стабильности. Шабанов — наша боевая единица, на которую мы очень сильно рассчитываем. И если по окончании сезона мы не придём к подписанию контракта и он уедет в НХЛ, то мы пожелаем ему удачи. Будем отталкиваться от того решения, которое будет им принято в будущем», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

Шабанов на данный момент занимает второе место в списке бомбардиров текущего сезона в КХЛ. За 30 матчей 24-летний форвард набрал 30 (12+18) очков.