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Канарейкин: «Авангард» не на своём месте находится, клуб нуждался в перестройке

Канарейкин: «Авангард» не на своём месте находится, клуб нуждался в перестройке
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил большие изменения состава в «Авангарде» и назначение на пост главного тренера канадского специалиста Ги Буше. Канадец приедет в Омск в первой половине декабря, а Сергей Звягин станет его ассистентом.

«Могу сказать, что «Авангард» не на своём месте находится. То, что происходило в клубе, трудно назвать словом «дисциплина». Не удается работать на результат команды. Клуб, очевидно, нуждался в перестройке. Мы видим, что всё латалось по ходу сезона, возвращались игроки, с которыми расставались после прошлого сезона.

В экстренном порядке искали выход из сложившейся ситуации, перетрясли абсолютно всё. Теперь вот заход нового тренера. Будем наблюдать за ситуацией дальше», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

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