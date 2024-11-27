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«Лада» всухую обыграла «Северсталь» и прервала свою шестиматчевую серию поражений

«Лада» всухую обыграла «Северсталь» и прервала свою шестиматчевую серию поражений
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и «Ладой». Победу одержала тольяттинская команда со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Сафин (Сёмин) – 02:05 (5x5)     0:2 Бикмуллин (Шараканов, Ожгихин) – 22:44 (5x5)     0:3 Михайлов (Алтыбармакян) – 41:12 (5x4)    

Уже на третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Лады» Остап Сафин с передачи Владислава Сёмина. В начале второго периода удвоил преимущество гостей Рафаэль Бикмуллин, которому ассистировали Магомед Шараканов и Алексей Ожгихин. На старте третьего периода третью шайбу забросил Никита Михайлов с передачи Андрея Алтыбармакяна. Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский записал на свой счёт «сухой» матч, отразив 44 броска по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Лада» прервала свою шестиматчевую серию поражений. Эта победа стала первой после отставки главного тренера Олега Браташа.

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