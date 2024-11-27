Дубль Артёма Галимова помог «Ак Барсу» обыграть «Сочи» в овертайме
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Сероух (Попов) – 00:43 (5x5) 1:1 Галимов – 16:10 (5x5) 2:1 Мачулин (Сероух, Баклашёв) – 23:14 (5x5) 2:2 Галимов (Сафонов) – 52:41 (5x5) 2:3 Яшкин (Миллер, Петан) – 60:53 (5x3)
На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Даниил Сероух с передачи Сергея Попова. На 17-й минуте Артём Галимов сравнял счёт. Хозяева вновь вышли вперёд в начале второго периода — отличился Василий Мачулин, которому ассистировали Даниил Сероух и Никита Баклашёв. В середине третьего периода Артём Галимов с передачи Ильи Сафонова оформил дубль и сравнял счёт в матче. В овертайме победу «Ак Барсу» принёс точный бросок Дмитрия Яшкина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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