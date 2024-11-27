Дубль Артёма Галимова помог «Ак Барсу» обыграть «Сочи» в овертайме

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и казанским «Ак Барсом». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На первой минуте матча счёт открыл нападающий «Сочи» Даниил Сероух с передачи Сергея Попова. На 17-й минуте Артём Галимов сравнял счёт. Хозяева вновь вышли вперёд в начале второго периода — отличился Василий Мачулин, которому ассистировали Даниил Сероух и Никита Баклашёв. В середине третьего периода Артём Галимов с передачи Ильи Сафонова оформил дубль и сравнял счёт в матче. В овертайме победу «Ак Барсу» принёс точный бросок Дмитрия Яшкина.

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