«Невозможно на данный момент для нашей команды». Козырев — о причине поражения от «Лады»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение с сухим счётом 0:3 от «Лады» на домашней площадке в Череповце.

-«С самого начала матч складывался не в нашу пользу. Однако даже этот матч, который шёл с преимуществом «Лады», можно было вытащить за счёт большинства. Но, увы, сие невозможно на данный момент для нашей команды», – цитирует Козырева официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» проиграла второй матч подряд с сухим счётом. Череповецкая команда уступила в шести из последних восьми матчей. На данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции после 30 матчей.