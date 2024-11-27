«Невозможно на данный момент для нашей команды». Козырев — о причине поражения от «Лады»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение с сухим счётом 0:3 от «Лады» на домашней площадке в Череповце.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Сафин (Сёмин) – 02:05 (5x5) 0:2 Бикмуллин (Шараканов, Ожгихин) – 22:44 (5x5) 0:3 Михайлов (Алтыбармакян) – 41:12 (5x4)
-«С самого начала матч складывался не в нашу пользу. Однако даже этот матч, который шёл с преимуществом «Лады», можно было вытащить за счёт большинства. Но, увы, сие невозможно на данный момент для нашей команды», – цитирует Козырева официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» проиграла второй матч подряд с сухим счётом. Череповецкая команда уступила в шести из последних восьми матчей. На данный момент «Северсталь» занимает седьмое место в таблице Западной конференции после 30 матчей.
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