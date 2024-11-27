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И.о. главного тренера «Лады» — о победе над «Северсталью»: очень хорошая командная работа

И.о. главного тренера «Лады» — о победе над «Северсталью»: очень хорошая командная работа
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Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (6:0), которая прервала шестиматчевую серию поражений тольяттинской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Сафин (Сёмин) – 02:05 (5x5)     0:2 Бикмуллин (Шараканов, Ожгихин) – 22:44 (5x5)     0:3 Михайлов (Алтыбармакян) – 41:12 (5x4)    

«Долго шли к победе — шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину. Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определённых зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга. Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

Эта победа стала первой для Зубова на посту исполняющего обязанности главного тренера «Лады».

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