И.о. главного тренера «Лады» — о победе над «Северсталью»: очень хорошая командная работа

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал победу в матче с «Северсталью» (6:0), которая прервала шестиматчевую серию поражений тольяттинской команды.

«Долго шли к победе — шесть игр. Сегодня была очень хорошая командная работа. Хорошая лавка, хорошая раздевалка. Поражение в Сочи было такое невнятное. После игры пообщались с ребятами, сделали упор на дисциплину. Она сегодня хромала в некоторых моментах, но мы должны держаться того, чтобы дисциплинированно играть. Это касается и смен, и удалений, прохождения определённых зон. Хотелось бы, чтобы мы играли с шайбой, открывались друг под друга. Не боялись делать нестандартные ходы. Команда довольна», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

Эта победа стала первой для Зубова на посту исполняющего обязанности главного тренера «Лады».