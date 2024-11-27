Зубов — о поражении от «Ак Барса»: допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал, что помешало сочинцам забрать победу в матче. Казанская команда сравняла счёт в середине третьего периода и выграла встречу в овертайме.

«По самоотдаче вообще вопросов нет, ребята молодцы. Бились против сильного соперника, допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то. Было большинство, нужно было решать. Опять, мягко сказать, было слабое решение с шайбой. Такой момент, когда нужно решать исход матча, у нас был, но мы его, к сожалению, упустили. В концовке получили удаление, а на той стороне ребята мастеровитые, разобрались. Соперника с победой», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.