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Зубов — о поражении от «Ак Барса»: допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то

Зубов — о поражении от «Ак Барса»: допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то
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Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов оценил поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) и рассказал, что помешало сочинцам забрать победу в матче. Казанская команда сравняла счёт в середине третьего периода и выграла встречу в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Сероух (Попов) – 00:43 (5x5)     1:1 Галимов – 16:10 (5x5)     2:1 Мачулин (Сероух, Баклашёв) – 23:14 (5x5)     2:2 Галимов (Сафонов) – 52:41 (5x5)     2:3 Яшкин (Миллер, Петан) – 60:53 (5x3)    

«По самоотдаче вообще вопросов нет, ребята молодцы. Бились против сильного соперника, допустили ненужные ошибки в конце, недотерпели где-то. Было большинство, нужно было решать. Опять, мягко сказать, было слабое решение с шайбой. Такой момент, когда нужно решать исход матча, у нас был, но мы его, к сожалению, упустили. В концовке получили удаление, а на той стороне ребята мастеровитые, разобрались. Соперника с победой», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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