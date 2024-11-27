Гатиятулин рассказал, почему победа над «Сочи» далась «Ак Барсу» так тяжело

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Сочи» (3:2 ОТ) и заявил, что усталость повлияла на игроков казанской команды.

«Ноябрь у нас энергозатратный месяц: 11 матчей уже провели, а месяц ещё не закончился. Нагрузка выпадает, особенно на лидеров. Где-то провели достаточно атак, но не хватало свежести в завершении, хладнокровия. Тем не менее ребята молодцы, на характере сыграли. Самоотверженно в меньшинстве, забили гол в большинстве. Рады победе», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» одержал пять побед в семи последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и на данный момент занимает третье место в таблице Восточной конференции.