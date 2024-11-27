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Гатиятулин рассказал, почему победа над «Сочи» далась «Ак Барсу» так тяжело

Гатиятулин рассказал, почему победа над «Сочи» далась «Ак Барсу» так тяжело
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвёл итоги победного матча с «Сочи» (3:2 ОТ) и заявил, что усталость повлияла на игроков казанской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Сероух (Попов) – 00:43 (5x5)     1:1 Галимов – 16:10 (5x5)     2:1 Мачулин (Сероух, Баклашёв) – 23:14 (5x5)     2:2 Галимов (Сафонов) – 52:41 (5x5)     2:3 Яшкин (Миллер, Петан) – 60:53 (5x3)    

«Ноябрь у нас энергозатратный месяц: 11 матчей уже провели, а месяц ещё не закончился. Нагрузка выпадает, особенно на лидеров. Где-то провели достаточно атак, но не хватало свежести в завершении, хладнокровия. Тем не менее ребята молодцы, на характере сыграли. Самоотверженно в меньшинстве, забили гол в большинстве. Рады победе», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

«Ак Барс» одержал пять побед в семи последних матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и на данный момент занимает третье место в таблице Восточной конференции.

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