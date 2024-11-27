Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: всё, что творится в «Авангарде», — это шапито! Создают видимость работы

Плющев: всё, что творится в «Авангарде», — это шапито! Создают видимость работы
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда». Канадский специалист возглавит омский клуб в первой половине декабря, а Сергей Звягин станет его помощником.

«Всё, что творится в «Авангарде», – это такое шапито! Даже комментировать всё это не хочется. А это назначение – одна из частей того шапито, которое было. Поэтому даже обсуждать не хочется.

Тренера и его уровень не знаю, но то, что происходит – просто пелена, чтобы болельщикам создать впечатление, что кто-то что-то делает. Всё настолько некомпетентно и неграмотно. Самое главное, что все остаются на своих местах, счастливы и смеются при этом. Вот пускай сами и разбираются! Просто создают видимость работы», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.

Материалы по теме
«Авангард» наконец назначил тренера из НХЛ! Кто такой канадец Буше?
«Авангард» наконец назначил тренера из НХЛ! Кто такой канадец Буше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android