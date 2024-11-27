Плющев: всё, что творится в «Авангарде», — это шапито! Создают видимость работы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил назначение Ги Буше главным тренером «Авангарда». Канадский специалист возглавит омский клуб в первой половине декабря, а Сергей Звягин станет его помощником.

«Всё, что творится в «Авангарде», – это такое шапито! Даже комментировать всё это не хочется. А это назначение – одна из частей того шапито, которое было. Поэтому даже обсуждать не хочется.

Тренера и его уровень не знаю, но то, что происходит – просто пелена, чтобы болельщикам создать впечатление, что кто-то что-то делает. Всё настолько некомпетентно и неграмотно. Самое главное, что все остаются на своих местах, счастливы и смеются при этом. Вот пускай сами и разбираются! Просто создают видимость работы», — приводит слова Плющева «Советский спорт».

На данный момент омский клуб занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.