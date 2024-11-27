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Крайдер — о результатах «Рейнджерс»: есть разочарование, тревога и напряжение

Крайдер — о результатах «Рейнджерс»: есть разочарование, тревога и напряжение
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Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер оценил игру команды в текущем сезоне. «Синерубашечники» никак не могут стабилизировать свои результаты и проиграли три последних матча кряду.

«Я думаю, совершенно очевидно, что на данный момент есть разочарование, тревога и напряжение. Мы провели уже 20 игр. Давайте разберёмся с этим дерьмом сейчас и выясним, кто мы. В прошлом году у нас был лучший регулярный сезон в истории франшизы, мы выиграли Президентский кубок и не прошли так далеко в плей-офф, как нам бы хотелось. Сейчас нашу игру раскусили. Наши недостатки видны, и соперники используют наши слабые места. Мы должны пройти через это и закалиться», — цитирует Крайдера Daily Faceoff.

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