Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как отчитывал Овечкина за ошибки

Бывший главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Брюс Будро рассказал, как отчитывал российского нападающего Александра Овечкина из-за ошибок в обороне.

«Я очень рано понял в «Вашингтоне», что в большинстве видео главными звёздами были Алекс Семин и Алекс Овечкин, потому что видео всегда касались ошибок в обороне. Мы редко показываем великие атакующие моменты в таких видео, поэтому мне приходилось говорить Алексу: «Ови, подойди сюда. Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты сегодня главная звезда видео, и я вынужден указать на твои ошибки, потому что ты капитан. Если я этого не сделаю, то меня никто не будет уважать». И он всегда отвечал: «Хорошо, тренер. Хорошо, тренер». А потом весь день смотрел на меня с недовольным видом. Но если бы я не предупреждал его и застал врасплох, это была бы совсем другая история. Он бы устроил мне взбучку за то, что я его унизил. А так он всё знал и хотел держаться как мужчина, и он справлялся с этим как мужчина», — приводит слова Будро Russian Machine Never Breaks.

Будро возглавлял «Вашингтон» с 2007 по 2012 год.

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