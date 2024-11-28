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Тренер «Вашингтона» рассказал о проблемах с поиском сочетаний нападающих без Овечкина

Тренер «Вашингтона» рассказал о проблемах с поиском сочетаний нападающих без Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о составе команды без травмированного российского нападающего Александра Овечкина.

«Думаю, в первых нескольких матчах чувствовалась некоторая пустота. Я бы сказал, что главная проблема сейчас — это поиск сочетаний нападающих, которые смогут немного наладить химию. Наше количество голов в равных составах заметно снизилось за последние несколько игр.

Это не значит, что процесс был плохим — мы создали несколько действительно хороших моментов в матче с «Флоридой», но не смогли их реализовать. Так что реализация немного просела. Без него, а также с учётом того, что тройка Стромера, Протаса и Ови так хорошо работала для нас в начале сезона, мы просто пытаемся найти сочетания, где будет немного химии, чтобы понять, как это может выглядеть, включая звено Дюбуа, а также, конечно, тройки Эллера и Дауда», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Напомним, Овечкин выбыл на 4-6 недель из-за перелома ноги.

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