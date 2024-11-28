Кросби превзошёл достижения Овечкина и Мессье в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В составе хозяев канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Кросби набрал не менее 80 очков в регулярном чемпионате в своём 13-м календарном году и обогнал Марка Мессье и Александра Овечкина, став третьим игроком в истории НХЛ по этому показателю. Лидерами являются Марсель Дионн (15) и Уэйн Гретцки (16).

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