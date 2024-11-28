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Кросби превзошёл достижения Овечкина и Мессье в НХЛ

Кросби превзошёл достижения Овечкина и Мессье в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Лизотт (Ши, О'Коннор) – 03:59     1:1 Рятю (Сассон) – 08:52     2:1 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 12:53     3:1 Хейз (Малкин, Карлссон) – 15:14 (pp)     4:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 17:41     5:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 23:40     5:2 Зутер (Хьюз, Гронек) – 33:40    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В составе хозяев канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.

Кросби набрал не менее 80 очков в регулярном чемпионате в своём 13-м календарном году и обогнал Марка Мессье и Александра Овечкина, став третьим игроком в истории НХЛ по этому показателю. Лидерами являются Марсель Дионн (15) и Уэйн Гретцки (16).

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