Кросби превзошёл достижения Овечкина и Мессье в НХЛ
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В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Ванкувер Кэнакс».
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Лизотт (Ши, О'Коннор) – 03:59 1:1 Рятю (Сассон) – 08:52 2:1 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 12:53 3:1 Хейз (Малкин, Карлссон) – 15:14 (pp) 4:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 17:41 5:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 23:40 5:2 Зутер (Хьюз, Гронек) – 33:40
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 4:1 в пользу хозяев. В составе хозяев канадский нападающий Сидни Кросби отметился результативной передачей.
Кросби набрал не менее 80 очков в регулярном чемпионате в своём 13-м календарном году и обогнал Марка Мессье и Александра Овечкина, став третьим игроком в истории НХЛ по этому показателю. Лидерами являются Марсель Дионн (15) и Уэйн Гретцки (16).
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