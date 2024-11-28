Гол Кирилла Капризова принёс «Миннесоте» минимальную победу над «Баффало»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1.

Единственную шайбу на седьмой минуте встречи забросил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. По ходу игры форвард нанёс три броска в створ ворот, совершил один перехват и одну потерю.

«Уайлд» набрали 32 очка в 22 матчах и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «Баффало» после 22 игр 23 очка и восьмое место на Востоке.

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