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Баффало Сэйбрз — Миннесота Уайлд, результат матча 28 ноября 2024, счет 0:1, НХЛ 2024-2025

Гол Кирилла Капризова принёс «Миннесоте» минимальную победу над «Баффало»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 06:55    

Единственную шайбу на седьмой минуте встречи забросил российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов. По ходу игры форвард нанёс три броска в створ ворот, совершил один перехват и одну потерю.

«Уайлд» набрали 32 очка в 22 матчах и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. У «Баффало» после 22 игр 23 очка и восьмое место на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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