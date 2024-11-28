Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 28 ноября 2024, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ

Ассист Орлова помог «Каролине» выиграть в матче с «Рейнджерс», у Шестёркина — 26 сейвов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Друри (Нечас, Орлов) – 04:53     1:1 Бродзински (Веси, Линдгрен) – 17:38     2:1 Джарвис (Нечас, Ахо) – 21:13 (pp)     2:2 Berard (Кайлли, Джонс) – 29:13     2:3 Эдстрём (Смит, Фокс) – 38:49     3:3 Котканиеми (Робинсон, Гостисбер) – 49:54     4:3 Блейк (Друри, Рослович) – 52:01 (pp)    

В составе победителей голами отметились американские нападающие Джек Друри и Джексон Блейк, канадский форвард Сет Джарвис, фин Еспери Котканиеми. Также на счету российского нападающего Дмитрия Орлова результативная передача. Форвард Андрей Свечников голевыми действиями не отметился.

У гостей заброшенными шайбами отличились американские форварды Джонни Бродзински и Бретт Берард, а также шведский нападающий Адам Эдстрём. Артемий Панарин завершил матч без результативных действий. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 26 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт на выезде с «Филадельфией Флайерз» 29 ноября. «Каролина» продолжит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 29 ноября.

Материалы по теме
«Рейнджерс» — «Виннипег». Не Панарин, а Шестёркин выйдет на первый план
«Рейнджерс» — «Виннипег». Не Панарин, а Шестёркин выйдет на первый план
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android