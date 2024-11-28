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Ассист Орлова помог «Каролине» выиграть в матче с «Рейнджерс», у Шестёркина — 26 сейвов

Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились американские нападающие Джек Друри и Джексон Блейк, канадский форвард Сет Джарвис, фин Еспери Котканиеми. Также на счету российского нападающего Дмитрия Орлова результативная передача. Форвард Андрей Свечников голевыми действиями не отметился.

У гостей заброшенными шайбами отличились американские форварды Джонни Бродзински и Бретт Берард, а также шведский нападающий Адам Эдстрём. Артемий Панарин завершил матч без результативных действий. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 26 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт на выезде с «Филадельфией Флайерз» 29 ноября. «Каролина» продолжит домашнюю серию и встретится с «Флоридой Пантерз» 29 ноября.