Кирилл Капризов догнал Натана Маккиннона в топ-3 бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 35-е очко в текущем сезоне Национальной Хоккейной Лиги. В выездном матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз» (1:0) форвард забросил единственную шайбу, теперь на его счету 14 голов и 21 результативная передача.

Тем самым Капризов вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ, догнав по очкам нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (семь шайб и 28 передач). Лидирует в этом рейтинге форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас, в активе которого 37 очков — 12 голов и 25 результативных передач.

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