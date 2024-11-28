Вратарь «Вашингтона» забил гол в свои ворота

30-летний американский вратарь команды «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен забил гол в свои ворота в матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на 8-й минуте третьего периода.

Гол записали на канадского нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта. Таким образом, форвард в этой встрече оформляет хет-трик.

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На момент написания новости идёт середина третьего периода. Счёт в матче 4:4. Из россиян на данный момент успел отличиться только нападающий Никита Кучеров, сделавший результативную передачу на 13-й минуте первого периода.

Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 29 ноября. «Вашингтон» дома сыграент с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.