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Вратарь «Вашингтона» забил гол в свои ворота

Вратарь «Вашингтона» забил гол в свои ворота
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30-летний американский вратарь команды «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен забил гол в свои ворота в матче НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на 8-й минуте третьего периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58     2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp)     2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31     2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh)     3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16     3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37     4:3 Пойнт – 47:25     4:4 Карлсон – 50:30     4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)    

Гол записали на канадского нападающего «Тампы» Брейдена Пойнта. Таким образом, форвард в этой встрече оформляет хет-трик.

ВИДЕО

На момент написания новости идёт середина третьего периода. Счёт в матче 4:4. Из россиян на данный момент успел отличиться только нападающий Никита Кучеров, сделавший результативную передачу на 13-й минуте первого периода.

Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 29 ноября. «Вашингтон» дома сыграент с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.

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