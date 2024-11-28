«Бостон» обыграл «Айлендерс», Никита Задоров и Максим Цыплаков оформили по «гол+пас»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Айлендерс» проиграли «Бостон Брюинз» со счётом 3:6.

В составе «Бостона» два очка набрал российский защитник Никита Задоров, на счету которого заброшенная шайба в пустые ворота и результативная передача. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков также оформил «гол+пас». Российский голкипер ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 15 из 20 бросков по своим воротам (75%).

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