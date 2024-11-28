«Бостон» обыграл «Айлендерс», Никита Задоров и Максим Цыплаков оформили по «гол+пас»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Нью-Йорк Айлендерс» проиграли «Бостон Брюинз» со счётом 3:6.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Линдхольм) – 00:57 0:2 Маршан (Бразо, Линдхольм) – 06:31 1:2 Цыплаков (Нельсон) – 12:50 2:2 Нельсон (Цыплаков, Джордж) – 28:52 2:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 31:59 3:3 Нельсон (Пулок, Хорват) – 39:52 3:4 Заха (Пик, Пастрняк) – 50:48 3:5 Заха (Пастрняк, Задоров) – 53:23 3:6 Задоров (Линдхольм) – 57:58
В составе «Бостона» два очка набрал российский защитник Никита Задоров, на счету которого заброшенная шайба в пустые ворота и результативная передача. Нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков также оформил «гол+пас». Российский голкипер ньюйоркцев Илья Сорокин отразил 15 из 20 бросков по своим воротам (75%).
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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