Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тампа-Бэй Лайтнинг — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 28 ноября 2024, счёт 4:5, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Тампу», одержав вторую победу кряду без Овечкина
Комментарии

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58     2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp)     2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31     2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh)     3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16     3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37     4:3 Пойнт – 47:25     4:4 Карлсон – 50:30     4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)    

У победителей голами отличились канадские форварды Эндрю Манджапане, Дилан Строум и Том Уилсон, белорусский нападающий Алексей Протас, американский защитник Джон Карлсон.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились американский нападающий Майки Эйссимонт и канадский форвард Брейден Пойнт, на счету которого хет-трик. Также результативную передачу сделал россиянин Никита Кучеров.

Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 29 ноября. «Вашингтон» дома сыграент с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»
Несколько лет назад мы чуть не лишились магии Кучерова. Скоро он войдёт в «Клуб 1000»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android