«Вашингтон» обыграл «Тампу», одержав вторую победу кряду без Овечкина

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арена» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

У победителей голами отличились канадские форварды Эндрю Манджапане, Дилан Строум и Том Уилсон, белорусский нападающий Алексей Протас, американский защитник Джон Карлсон.

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились американский нападающий Майки Эйссимонт и канадский форвард Брейден Пойнт, на счету которого хет-трик. Также результативную передачу сделал россиянин Никита Кучеров.

Следующий матч «Тампа» проведёт на выезде с «Нэшвилл Предаторз» 29 ноября. «Вашингтон» дома сыграент с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.