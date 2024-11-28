Шайба Чинахова и пас Воронкова помогли «Коламбусу» добраться до овертайма с «Монреалем»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили в овертайме «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:4 OT.

Результативными баллами отметились в этой встрече российские нападающие «Коламбуса» Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Чинахов на 24-й минуте записал на свой счёт заброшенную шайбу, которая стала второй для «Блю Джекетс» и позволила хозяевам выйти вперёд. Воронков на 53-й минуте оформил результативный пас, который помог «Коламбусу» сравнять счёт и перевести игру в овертайм.