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Коламбус Блю Джекетс — Монреаль Канадиенс, результат матча 28 ноября 2024, счет 3:4 OT, НХЛ 2024-2025

Шайба Чинахова и пас Воронкова помогли «Коламбусу» добраться до овертайма с «Монреалем»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Колумбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Коламбус Блю Джекетс» уступили в овертайме «Монреаль Канадиенс» со счётом 3:4 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Оливье (Веренски, Астон-Риз) – 09:08     1:1 Слафковски – 13:00     2:1 Чинахов (Фантилли, Джонсон) – 24:27     2:2 Кофилд (Слафковски) – 26:34 (pp)     2:3 Хейнеман (Эванс, Армиа) – 48:24     3:3 Веренски (Сиверсон, Воронков) – 52:22     3:4 Судзуки (Хатсон) – 60:44    

Результативными баллами отметились в этой встрече российские нападающие «Коламбуса» Егор Чинахов и Дмитрий Воронков. Чинахов на 24-й минуте записал на свой счёт заброшенную шайбу, которая стала второй для «Блю Джекетс» и позволила хозяевам выйти вперёд. Воронков на 53-й минуте оформил результативный пас, который помог «Коламбусу» сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

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