«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в овертайме, Мичков без результативных действий
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Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфия Флайерз». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Йози (Каррье) – 06:17 1:1 Лотон (Пилинг) – 12:46 2:1 О'Райлли (Нюквист, Шей) – 16:18 2:2 Фрост (Санхайм, Кутюрье) – 59:48 2:3 Кутюрье (Конечны, Ристолайнен) – 62:31
В составе победителей голами отметились канадские форварды Скотт Лотон, Морган Фрост и Шон Кутюрье, забросивший победную шайбу в овертайме.
У хозяев заброшенными шайбами отличились защитник из Швейцарии Роман Йози и канадский нападающий Райан О'Райлли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с «Тампой-Бэй Лайтнинг» 29 ноября. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября.
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