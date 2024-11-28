«Филадельфия» обыграла «Нэшвилл» в овертайме, Мичков без результативных действий

Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Филадельфия Флайерз». Победу одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

В составе победителей голами отметились канадские форварды Скотт Лотон, Морган Фрост и Шон Кутюрье, забросивший победную шайбу в овертайме.

У хозяев заброшенными шайбами отличились защитник из Швейцарии Роман Йози и канадский нападающий Райан О'Райлли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следующий матч «Нэшвилл» проведёт дома с «Тампой-Бэй Лайтнинг» 29 ноября. «Филадельфия» дома встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс» 29 ноября.