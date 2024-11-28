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Кирилл Капризов признан НХЛ второй звездой матча «Баффало» — «Миннесота»

Кирилл Капризов признан НХЛ второй звездой матча «Баффало» — «Миннесота»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1, единственную шайбу на седьмой минуте игры забросил российский нападающий гостей Кирилл Капризов.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 06:55    

По итогам матча Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ его второй звездой. Первой звездой стал шведский голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, который отразил 39 из 39 бросков в створ своих ворот (100%). Третьей звездой матча также признали вратаря — эту награду получил финн Укко-Пекка Луукконен из «Баффало», отразивший 28 из 29 бросков (96,55%).

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