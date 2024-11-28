Кирилл Капризов признан НХЛ второй звездой матча «Баффало» — «Миннесота»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1, единственную шайбу на седьмой минуте игры забросил российский нападающий гостей Кирилл Капризов.

По итогам матча Кирилл Капризов был признан экспертами НХЛ его второй звездой. Первой звездой стал шведский голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, который отразил 39 из 39 бросков в створ своих ворот (100%). Третьей звездой матча также признали вратаря — эту награду получил финн Укко-Пекка Луукконен из «Баффало», отразивший 28 из 29 бросков (96,55%).

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