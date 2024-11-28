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Капризов — второй русский левый крайний после Овечкина по снайперскому показателю

Капризов — второй русский левый крайний после Овечкина по снайперскому показателю
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1, единственную шайбу на седьмой минуте игры забросил российский нападающий гостей Кирилл Капризов.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 06:55    

Этот гол стал для Капризова 114-м в равных составах за карьеру в регулярных чемпионатах, в настоящий момент Кирилл сыграл 299 матчей. Тем самым нападающий вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ в своих первых 300 матчах, выступающих преимущественно на позиции левого крайнего, сообщает StatsCentre в социальной сети X. Больше Капризова на этом отрезке забросили только Рой Конахер (132 шайбы), Рик Мартин (131), Александр Овечкин (128), Люк Робитайл (125) и Гэй Стюарт (122), на одну шайбу меньше — Дуг Бентли (113).

Из российских левых крайних по голам в равных составах за первые 300 матчей Капризов уступает только Овечкину.

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