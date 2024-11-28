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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 ноября
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28 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Друри (Нечас, Орлов) – 04:53     1:1 Бродзински (Веси, Линдгрен) – 17:38     2:1 Джарвис (Нечас, Ахо) – 21:13 (pp)     2:2 Berard (Кайлли, Джонс) – 29:13     2:3 Эдстрём (Смит, Фокс) – 38:49     3:3 Котканиеми (Робинсон, Гостисбер) – 49:54     4:3 Блейк (Друри, Рослович) – 52:01 (pp)    

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором победной шайбы.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 06:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
0 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Томас (Бучневич, Фолк) – 00:09     0:2 Холлоуэй (Саад) – 06:23     0:3 Холлоуэй (Нейборс) – 16:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Оливье (Веренски, Астон-Риз) – 09:08     1:1 Слафковски – 13:00     2:1 Чинахов (Фантилли, Джонсон) – 24:27     2:2 Кофилд (Слафковски) – 26:34 (pp)     2:3 Хейнеман (Эванс, Армиа) – 48:24     3:3 Веренски (Сиверсон, Воронков) – 52:22     3:4 Судзуки (Хатсон) – 60:44    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Дебринкэт (Расмуссен, Рэймонд) – 06:33 (pp)     1:1 Зари (Уигар, Шарангович) – 57:12 (pp)     2:1 Рэймонд (Дебринкэт, Зайдер) – 63:35 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Барков (Экблад, Вераге) – 04:46 (pp)     2:0 Самоскевич (Луостаринен) – 05:36     3:0 Райнхарт (Барков) – 37:04 (sh)     3:1 Марнер – 38:31 (pp)     4:1 Вераге (Беннетт, Родригес) – 54:37 (pp)     5:1 Беннетт (Вераге, Ткачук) – 58:32    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маршан (Линдхольм) – 00:57     0:2 Маршан (Бразо, Линдхольм) – 06:31     1:2 Цыплаков (Нельсон) – 12:50     2:2 Нельсон (Цыплаков, Джордж) – 28:52     2:3 Гики (Заха, Пастрняк) – 31:59     3:3 Нельсон (Пулок, Хорват) – 39:52     3:4 Заха (Пик, Пастрняк) – 50:48     3:5 Заха (Пастрняк, Задоров) – 53:23     3:6 Задоров (Линдхольм) – 57:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Лизотт (Ши, О'Коннор) – 03:59     1:1 Рятю (Сассон) – 08:52     2:1 Ракелль (Раст, Петтерссон) – 12:53     3:1 Хейз (Малкин, Карлссон) – 15:14 (pp)     4:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 17:41     5:1 Раст (Кросби, Карлссон) – 23:40     5:2 Зутер (Хьюз, Гронек) – 33:40     5:3 Хьюз (Петтерссон) – 40:40     5:4 Петтерссон (Гарланд, Хьюз) – 58:14    

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58     2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp)     2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31     2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh)     3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16     3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37     4:3 Пойнт – 47:25     4:4 Карлсон – 50:30     4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Йози (Каррье) – 06:17     1:1 Лотон (Пилинг) – 12:46     2:1 О'Райлли (Нюквист, Шей) – 16:18     2:2 Фрост (Санхайм, Кутюрье) – 59:48     2:3 Кутюрье (Конечны, Ристолайнен) – 62:31    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
6 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Холл (Курашев, Мартинес) – 00:16     2:0 Холл (Донато) – 05:43     3:0 Бедард (Бертуцци) – 20:41 (pp)     4:0 Терявяйнен (Бертуцци, Броди) – 23:06     4:1 Блэквелл (Хейсканен, Бурк) – 23:41     5:1 Холл (Смит, Марун) – 28:42     6:1 Кревьер (Михеев) – 33:18     6:2 Дюшейн – 53:43 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Копитар (Кемпе, Лаферрье) – 01:52 (pp)     2:0 Дано (Тюркотт, Лаферрье) – 27:10     2:1 Виларди (Элерс, Коннор) – 29:12 (pp)     3:1 Фиала (Кларк, Эдмундсон) – 45:21     4:1 Кемпе (Копитар, Гавриков) – 57:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Пьетранджело) – 33:09     1:1 Ничушкин – 33:42     2:1 Ничушкин – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (Терри) – 08:23     0:2 Лисон (Готье, Лундестрём) – 12:43     1:2 Толванен (Гурд, Танев) – 16:34     2:2 Бьёркстранд (Райт) – 28:58     2:3 Киллорн (Зеграс) – 30:02     2:4 Готье (Минтюков) – 39:23 (pp)     2:5 Зеграс (Киллорн, Мактавиш) – 53:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Штюцле, Ткачук) – 04:35     0:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 13:56 (pp)     1:2 Ферраро (Смит, Костин) – 29:19     1:3 Клевен (Жиру) – 35:22     2:3 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 44:48     3:3 Смит (Зеттерлунд, Лильегрен) – 52:32 (pp)     3:4 Годетт (Штюцле, Ткачук) – 55:48    
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