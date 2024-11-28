НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 28 ноября

28 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 15 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Баффало Сэйбрз» уступили «Миннесоте Уайлд» со счётом 0:1. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором победной шайбы.

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.