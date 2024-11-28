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Форвард «Каролины» Нечас повторил достижение Малкина по очкам за первые 22 матча сезона

Форвард «Каролины» Нечас повторил достижение Малкина по очкам за первые 22 матча сезона
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Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск, на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Друри (Нечас, Орлов) – 04:53     1:1 Бродзински (Веси, Линдгрен) – 17:38     2:1 Джарвис (Нечас, Ахо) – 21:13 (pp)     2:2 Berard (Кайлли, Джонс) – 29:13     2:3 Эдстрём (Смит, Фокс) – 38:49     3:3 Котканиеми (Робинсон, Гостисбер) – 49:54     4:3 Блейк (Друри, Рослович) – 52:01 (pp)    

Чешский нападающий «Каролины» Мартин Нечас отметился двумя результативными передачами и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 37. Форвард повторил достижение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам за первые 22 матча сезона. Россиянин набрал 37 очков в 22 матчах сезона-2008/2009.

Больше всех очков среди европейских центрфорвардов в истории НХЛ за первые 22 матча сезона набрал Леон Драйзайтль. Немецкий форвард «Эдмонтона» набрал по 43 очка в 22 матчах в двух сезонах — 2019/2020 и 2021/2022.

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