Форвард «Каролины» Нечас повторил достижение Малкина по очкам за первые 22 матча сезона

Сегодня, в ночь с 27 на 28 ноября мск, на льду «Леново Центр» в Роли (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева.

Чешский нападающий «Каролины» Мартин Нечас отметился двумя результативными передачами и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 37. Форвард повторил достижение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина по очкам за первые 22 матча сезона. Россиянин набрал 37 очков в 22 матчах сезона-2008/2009.

Больше всех очков среди европейских центрфорвардов в истории НХЛ за первые 22 матча сезона набрал Леон Драйзайтль. Немецкий форвард «Эдмонтона» набрал по 43 очка в 22 матчах в двух сезонах — 2019/2020 и 2021/2022.