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Капризов принял участие почти в 50% голах «Миннесоты», это лучший результат сезона в НХЛ

Капризов принял участие почти в 50% голах «Миннесоты», это лучший результат сезона в НХЛ
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Баффало» (1:0). На счету россиянина в текущем сезоне 35 (14+21) очков в 21 матче. Игроки «Уайлд» на данный момент забросили 71 шайбу в сезоне, в 49,2% голов принял участие Капризов. Это лучший показатель в НХЛ в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Болди, Эрикссон Эк) – 06:55    

На втором месте по проценту участия в голах команды нынешнего сезона расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с показателем в 46,9%. Третье место занимает нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с 46,7%. На четвёртом месте форвард «Торонто» Митчелл Марнер с 44,6% участия в голах команды. Пятёрку замкнул капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с показателем в 43,8%.

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