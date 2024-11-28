Капризов принял участие почти в 50% голах «Миннесоты», это лучший результат сезона в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в победном матче с «Баффало» (1:0). На счету россиянина в текущем сезоне 35 (14+21) очков в 21 матче. Игроки «Уайлд» на данный момент забросили 71 шайбу в сезоне, в 49,2% голов принял участие Капризов. Это лучший показатель в НХЛ в текущем сезоне.

На втором месте по проценту участия в голах команды нынешнего сезона расположился форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль с показателем в 46,9%. Третье место занимает нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон с 46,7%. На четвёртом месте форвард «Торонто» Митчелл Марнер с 44,6% участия в голах команды. Пятёрку замкнул капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с показателем в 43,8%.