Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас» в упорном матче

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Вегасом». В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

В основное время матча голами отметились российские нападающие. На гол форварда «Вегаса» Павла Дорофеева через несколько секунд ответил нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, забросивший свою вторую шайбу после возвращения. Результативной передачей отметился российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв. Победный буллит на счету Ничушкина. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил все пять буллитов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельных матчах команды показали следующие результаты: