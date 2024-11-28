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Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас» в упорном матче

Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас» в упорном матче
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Вегасом». В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Пьетранджело) – 33:09     1:1 Ничушкин – 33:42     2:1 Ничушкин – 65:00    

В основное время матча голами отметились российские нападающие. На гол форварда «Вегаса» Павла Дорофеева через несколько секунд ответил нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, забросивший свою вторую шайбу после возвращения. Результативной передачей отметился российский форвард «Вегаса» Иван Барбашёв. Победный буллит на счету Ничушкина. Голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил все пять буллитов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельных матчах команды показали следующие результаты:

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Копитар (Кемпе, Лаферрье) – 01:52 (pp)     2:0 Дано (Тюркотт, Лаферрье) – 27:10     2:1 Виларди (Элерс, Коннор) – 29:12 (pp)     3:1 Фиала (Кларк, Эдмундсон) – 45:21     4:1 Кемпе (Копитар, Гавриков) – 57:04    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ватрано (Терри) – 08:23     0:2 Лисон (Готье, Лундестрём) – 12:43     1:2 Толванен (Гурд, Танев) – 16:34     2:2 Бьёркстранд (Райт) – 28:58     2:3 Киллорн (Зеграс) – 30:02     2:4 Готье (Минтюков) – 39:23 (pp)     2:5 Зеграс (Киллорн, Мактавиш) – 53:55    
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 4
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Штюцле, Ткачук) – 04:35     0:2 Норрис (Батерсон, Штюцле) – 13:56 (pp)     1:2 Ферраро (Смит, Костин) – 29:19     1:3 Клевен (Жиру) – 35:22     2:3 Селебрини (Эклунд, Уолман) – 44:48     3:3 Смит (Зеттерлунд, Лильегрен) – 52:32 (pp)     3:4 Годетт (Штюцле, Ткачук) – 55:48    
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