Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Вегасом»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Вегасом». В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Пьетранджело) – 33:09 1:1 Ничушкин – 33:42 2:1 Ничушкин – 65:00
Единственный гол «Колорадо» в основное время матча забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Он же стал автором победного буллита. Россиянин был признан первой звездой матча. Отметим, что Ничушкин впервые в текущем сезоне забил на домашней площадке после отбытия полугодовой дисквалификации.
Второй звездой встречи признан голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, который спас свою команду от поражения в основное время и в овертайме. На счету вратаря 33 отражённых броска.
Третья звезда матча — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.
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