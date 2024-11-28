Валерий Ничушкин признан первой звездой матча с «Вегасом»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо» и «Вегасом». В малорезультативном матче победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

Единственный гол «Колорадо» в основное время матча забил российский нападающий Валерий Ничушкин. Он же стал автором победного буллита. Россиянин был признан первой звездой матча. Отметим, что Ничушкин впервые в текущем сезоне забил на домашней площадке после отбытия полугодовой дисквалификации.

Второй звездой встречи признан голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, который спас свою команду от поражения в основное время и в овертайме. На счету вратаря 33 отражённых броска.

Третья звезда матча — нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.