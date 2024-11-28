Главный тренер «Миннесоты» высоко оценил игру Кирилла Капризова в текущем сезоне

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс высказался об игре российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. В матче с «Баффало» (1:0) россиянин стал автором победной шайбы.

«Он, очевидно, был таким клатч-игроком для нас весь год. Это был важный, победный гол сегодня вечером, и одного его оказалось достаточно. Но он действительно проделал хорошую работу. Он набирает очки правильным образом. Он конкурентоспособен и действительно понимает, как играть в таких матчах, когда шайба никак не заходит в ворота соперника. Я думаю, что его силовая игра также находится на высоком уровне», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Игроки «Уайлд» на данный момент забросили 71 шайбу в сезоне, в 49,2% голов принял участие Капризов. Это лучший показатель в НХЛ в текущем сезоне.