Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Миннесоты» высоко оценил игру Кирилла Капризова в текущем сезоне

Главный тренер «Миннесоты» высоко оценил игру Кирилла Капризова в текущем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс высказался об игре российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова. В матче с «Баффало» (1:0) россиянин стал автором победной шайбы.

«Он, очевидно, был таким клатч-игроком для нас весь год. Это был важный, победный гол сегодня вечером, и одного его оказалось достаточно. Но он действительно проделал хорошую работу. Он набирает очки правильным образом. Он конкурентоспособен и действительно понимает, как играть в таких матчах, когда шайба никак не заходит в ворота соперника. Я думаю, что его силовая игра также находится на высоком уровне», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

Игроки «Уайлд» на данный момент забросили 71 шайбу в сезоне, в 49,2% голов принял участие Капризов. Это лучший показатель в НХЛ в текущем сезоне.

Материалы по теме
«Больше никто в НХЛ не играет на таком уровне». Капризов снова забил и идёт на «Харт»?
«Больше никто в НХЛ не играет на таком уровне». Капризов снова забил и идёт на «Харт»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android