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«Вашингтон» повторил клубный рекорд по числу побед в 10 гостевых матчах сезона

«Вашингтон» повторил клубный рекорд по числу побед в 10 гостевых матчах сезона
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58     2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp)     2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31     2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh)     3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16     3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37     4:3 Пойнт – 47:25     4:4 Карлсон – 50:30     4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)    

«Вашингтон» одержал шесть гостевых побед подряд. Всего в текущем сезоне столичный клуб провёл 10 выездных матчей, в которых одержал восемь побед. Это повторение клубного рекорда по числу побед в 10 гостевых матчах сезона.

После 22 матчей «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, одержав 15 побед. В следующем матче «Вашингтон» дома сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.

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