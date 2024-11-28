«Вашингтон» повторил клубный рекорд по числу побед в 10 гостевых матчах сезона

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

«Вашингтон» одержал шесть гостевых побед подряд. Всего в текущем сезоне столичный клуб провёл 10 выездных матчей, в которых одержал восемь побед. Это повторение клубного рекорда по числу побед в 10 гостевых матчах сезона.

После 22 матчей «Вашингтон» занимает третье место в таблице Восточной конференции, одержав 15 побед. В следующем матче «Вашингтон» дома сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 29 ноября.