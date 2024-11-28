«Худшая ошибка за всю мою жизнь». Голкипер «Вашингтона» оценил гол в свои ворота

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен оценил свою чудовищную ошибку в матче с «Тампа-Бэй» (5:4). Голкипер в середине третьего периода при равном счёте 3:3 забросил шайбу в собственные ворота прямым броском.

«Это была, наверное, худшая ошибка, которую я когда-либо совершал за всю свою жизнь на льду. Не знаю, о чём я думал в этот момент. Однако я чувствовал, что у нас не было никакой паники. Мы могли бы расстроиться и опустить руки. Я знал, что мы не дадим этому случиться. Эта команда слишком хороша, слишком хороши эти парни. Мы нашли способ перевернуть матч. Не скрою, это была довольно приятная победа», — цитирует Линдгрена пресс-служба клуба.