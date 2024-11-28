Александр Овечкин порадовался шестой подряд гостевой победе «Вашингтона»
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В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Пойнт (Гюнцель) – 03:58 2:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 12:27 (pp) 2:1 Манджапане (Эллер, Лапьер) – 30:31 2:2 Протас (Уилсон) – 32:29 (sh) 3:2 Эйссимонт (Гиргенсонс) – 39:16 3:3 Строум (Рэддиш, Протас) – 41:37 4:3 Пойнт – 47:25 4:4 Карлсон – 50:30 4:5 Уилсон (Чикран, Строум) – 56:34 (pp)
Эта победа стала шестой подряд для «Вашингтона» в гостевых матчах. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на данный момент восстанавливается от перелома ноги и не принимает участия в матчах. В подтрибунном помещении россиянин был рад очередной победе столичного клуба и с улыбкой потряс кулаком.
«Кэпиталз» на данный момент расположились на третьей строчке в таблице Восточной конференции НХЛ.
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