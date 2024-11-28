Александр Овечкин порадовался шестой подряд гостевой победе «Вашингтона»

В ночь с 27 на 28 ноября мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 одержали гости.

Эта победа стала шестой подряд для «Вашингтона» в гостевых матчах. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на данный момент восстанавливается от перелома ноги и не принимает участия в матчах. В подтрибунном помещении россиянин был рад очередной победе столичного клуба и с улыбкой потряс кулаком.

«Кэпиталз» на данный момент расположились на третьей строчке в таблице Восточной конференции НХЛ.