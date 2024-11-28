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Адмирал — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск

«Адмирал» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 28 ноября, на стадионе «Фетисов-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне оба матча выиграл СКА.

На данный момент СКА имеет действующую двухматчевую победную серию. После 30 матчей петербургский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Адмирал» расположился на шестой строчке Востока КХЛ после 31 матча.

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