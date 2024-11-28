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ХК ЦСКА и московское «Динамо» совершили обмен хоккеистами

ХК ЦСКА и московское «Динамо» совершили обмен хоккеистами
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ЦСКА и московское «Динамо» совершили обмен. В результате сделки с ЦСКА к динамовцам присоединился нападающий Дмитрий Зуган, а в обратном направлении отправился защитник Антон Малышев.

Дмитрий Зуган дебютировал в КХЛ в сезоне-2020/2021, сыграв одну игру за ЦСКА. Большую часть карьеры нападающий проводил в «Звезде». В текущем сезоне на счету 22-летнего нападающего 19 матчей за армейскую команду и 8 (3+5) набранных очков. В сумме у форварда 125 игр в ВХЛ и 42 (15+27) результативных балла.

Антон Малышев присоединился к московскому «Динамо» летом 2022 года и провёл за клуб 97 матчей, отдав восемь результативных передач при коэффициенте полезности «+8». Всего в КХЛ защитник принял участие в 154 матчах, записав на свой счёт 12 результативных передач.

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