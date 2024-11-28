«Автомобилист» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

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Сегодня, 28 ноября, в Екатеринбурге на стадионе «Уралец» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 ноября 2024, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первом матче победу одержала екатеринбургская команда со счётом 3:0.

«Авангард» к этой игре подошёл с трёхматчевой победной серией. Омский клуб после 29 матчей занимает восьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» в текущем сезоне провёл 28 матчей и на данный момент занимает вторую строчку Востока КХЛ.