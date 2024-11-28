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«Мы помогли своему брату». Тренер «Вашингтона» — о голе Линдгрена в свои ворота

«Мы помогли своему брату». Тренер «Вашингтона» — о голе Линдгрена в свои ворота
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гол в собственные ворота голкипера Чарли Линдгрена и заявил, что вся команда постаралась выиграть матч, чтобы эта ошибка не повлияла на результат. «Кэпиталз» обыграли «Тампа-Бэй» со счётом 5:4.

«Мы помогли своему брату, нас не напугала эта ошибка. Все ребята включились и сделали немного больше, чтобы выручить вратаря. Отличная работа!» — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» одержал шестую подряд гостевую победу. В последних 10 выездных матчах «Кэпиталз» одержали восемь побед, что является повторением клубного рекорда.

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