«Мы помогли своему брату». Тренер «Вашингтона» — о голе Линдгрена в свои ворота

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал гол в собственные ворота голкипера Чарли Линдгрена и заявил, что вся команда постаралась выиграть матч, чтобы эта ошибка не повлияла на результат. «Кэпиталз» обыграли «Тампа-Бэй» со счётом 5:4.

«Мы помогли своему брату, нас не напугала эта ошибка. Все ребята включились и сделали немного больше, чтобы выручить вратаря. Отличная работа!» — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» одержал шестую подряд гостевую победу. В последних 10 выездных матчах «Кэпиталз» одержали восемь побед, что является повторением клубного рекорда.