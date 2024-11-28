«Невозможно с ними играть, даже зрители засыпают». Никита Артамонов — об игре «Локомотива»

19-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов высказался о стиле игры ярославского «Локомотива». В трёх матчах текущего сезона между нижегородцами и ярославцами команды на двоих забросили шесть шайб.

«Невозможно с ними играть. Мне кажется, даже зрители засыпают на трибунах. Ты просто борешься в одном углу, потом в другом. Когда мы играли дома против них, то в третьем периоде они с одного угла на другой четыре раза перебрасывали шайбу, секунд 30 шайбу по борту швыряли, и всё.

Я понимаю, что у каждой команды свой подход. Я никого не критикую, «Локомотив» проиграл всего пять или шесть игр в этом сезоне. Но играть против них очень тяжело. Игорь Никитин в команде уже давно, и он проделал большую работу, обучая своих игроков играть в такой хоккей», — цитирует Артамонова RG.