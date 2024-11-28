Терещенко: проблемы Кузнецова связаны с его особенной манерой действий на площадке

Бывший нападающий сборной России и клубов КХЛ Алексей Терещенко высказался об игре форварда Евгения Кузнецова за СКА и его адаптации к играм Континентальной хоккейной лиги после 10 лет выступлений в НХЛ.

«Я вообще не думаю, что Женя плохо играет. На мой взгляд, проблемы Кузнецова в некоторых матчах связаны с особенной, присущей лишь ему манерой действий на площадке. В свои 32 года именитый новичок СКА, как и большинство опытных и титулованных игроков лиги, держит свой стабильно высокий уровень, – цитирует Терещенко «Спорт день за днём».

В текущем сезоне Кузнецов провёл 25 матчей и набрал 22 (9+13) очка.