Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев оценил тяжёлую победу в матче с «Вегасом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев оценил тяжёлую победу в матче с «Вегасом»
Комментарии

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче с «Вегасом» (2:1 Б). Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 18 бросков. Георгиев отразил все пять послематчевых буллитов.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Пьетранджело) – 33:09     1:1 Ничушкин – 33:42     2:1 Ничушкин – 65:00    

«Я старался не слишком увлекаться тем, что происходило на другом конце площадки. Просто концентрировался на своих сейвах. Определённо это была довольно плотная оборонительная игра с обеих сторон. Вы пытаетесь наслаждаться этим как вратарь, конечно. Я знаю, что наши ребята боролись, просто пытаясь забросить шайбу в ворота и строго сыграть в защите. Я думаю, что мы отлично справились с обороной, просто блокируя много бросков и совершая отборы», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
Гол и победный буллит Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас» в упорном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android