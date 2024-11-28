Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев оценил тяжёлую победу в матче с «Вегасом»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче с «Вегасом» (2:1 Б). Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 18 бросков. Георгиев отразил все пять послематчевых буллитов.

«Я старался не слишком увлекаться тем, что происходило на другом конце площадки. Просто концентрировался на своих сейвах. Определённо это была довольно плотная оборонительная игра с обеих сторон. Вы пытаетесь наслаждаться этим как вратарь, конечно. Я знаю, что наши ребята боролись, просто пытаясь забросить шайбу в ворота и строго сыграть в защите. Я думаю, что мы отлично справились с обороной, просто блокируя много бросков и совершая отборы», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.