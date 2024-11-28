Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев оценил тяжёлую победу в матче с «Вегасом»
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Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче с «Вегасом» (2:1 Б). Российский голкипер пропустил одну шайбу и отразил 18 бросков. Георгиев отразил все пять послематчевых буллитов.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Б
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Дорофеев (Барбашёв, Пьетранджело) – 33:09 1:1 Ничушкин – 33:42 2:1 Ничушкин – 65:00
«Я старался не слишком увлекаться тем, что происходило на другом конце площадки. Просто концентрировался на своих сейвах. Определённо это была довольно плотная оборонительная игра с обеих сторон. Вы пытаетесь наслаждаться этим как вратарь, конечно. Я знаю, что наши ребята боролись, просто пытаясь забросить шайбу в ворота и строго сыграть в защите. Я думаю, что мы отлично справились с обороной, просто блокируя много бросков и совершая отборы», — цитирует Георгиева пресс-служба клуба.
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