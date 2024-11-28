Гендиректор «Нефтехимика» объяснил, почему Богдан Киселевич был помещён в список отказов

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов объяснил, почему 34-летний защитник клуба Богдан Киселевич был помещён в список отказов.

«Богдана Киселевича мы поместили в список отказов по причине неудовлетворения от спортивных результатов», – цитирует Ларионова «ТИ-Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Киселевич провёл 25 матчей, в которых отдал три результативные передачи. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав в общей сложности 201 очко. Показатель полезности за карьеру хоккеиста составляет «+100».