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Адмирал — СКА, результат матча 28 ноября, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

«Адмирал» одержал волевую победу над СКА во Владивостоке
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл защитник СКА Александр Никишин, которому ассистировали Григорий Кузьмин и Марат Хайруллин. «Адмирал» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Никита Сошников с передач Джованни Фьоре и Джека Родевальда. В середине третьего периода хозяева забросили вторую шайбу — отличился Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Никиты Сошникова. Отметим, что СКА получил два малых штрафа за нарушение численного состава. На 55-й минуте Марат Хайруллин забросил шайбу в сдвинутые ворота, которую после видеопросмотра было решено засчитать. Овертайм завершился без голов, а победу по буллитам одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Петербургский клуб прервал свою двухматчевую победную серию.

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