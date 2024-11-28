«Адмирал» одержал волевую победу над СКА во Владивостоке

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

На 10-й минуте голом в большинстве счёт открыл защитник СКА Александр Никишин, которому ассистировали Григорий Кузьмин и Марат Хайруллин. «Адмирал» сравнял счёт на первой минуте второго периода — отличился Никита Сошников с передач Джованни Фьоре и Джека Родевальда. В середине третьего периода хозяева забросили вторую шайбу — отличился Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Никиты Сошникова. Отметим, что СКА получил два малых штрафа за нарушение численного состава. На 55-й минуте Марат Хайруллин забросил шайбу в сдвинутые ворота, которую после видеопросмотра было решено засчитать. Овертайм завершился без голов, а победу по буллитам одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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