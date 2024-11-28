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Легенда «Авангарда» прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера клуба

Легенда «Авангарда» прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера клуба
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Бывший нападающий «Авангарда» и сборной России Максим Сушинский прокомментировал назначение Ги Буше на пост главного тренера омского клуба.

— Что думаете о назначении Ги Буше в «Авангард»?
— Ждём перемен в команде, улучшения игры. Потому что результат неудовлетворительный, что-то надо было менять. Поэтому такое решение было принято руководством, — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Буше с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После чего вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 – помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».

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