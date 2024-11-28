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Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков

Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков
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Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков, сообщает «Вечерняя Казань».

Утверждается, что тренер по ОФП Вадим Берестов, приглашавший в номер несовершеннолетнего игрока, ранее отправлял хоккеисту свои интимные фотографии. Сообщается, что тренера подозревают в домогательствах в отношении двух хоккеистов команды.

В данный момент команда находится в Екатеринбурге, где готовится к матчу регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Авто», который пройдёт 29 ноября. Сообщается, что после случившегося Берестов отстранён от работы в клубе и отправлен в Новосибирск.

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