Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков, сообщает «Вечерняя Казань».

Утверждается, что тренер по ОФП Вадим Берестов, приглашавший в номер несовершеннолетнего игрока, ранее отправлял хоккеисту свои интимные фотографии. Сообщается, что тренера подозревают в домогательствах в отношении двух хоккеистов команды.

В данный момент команда находится в Екатеринбурге, где готовится к матчу регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги с «Авто», который пройдёт 29 ноября. Сообщается, что после случившегося Берестов отстранён от работы в клубе и отправлен в Новосибирск.