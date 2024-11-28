Тренерский штаб СКА поменял вратаря после первого буллита в серии с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

«Адмирал» реализовал свой первый буллит в послематчевой серии бросков — отличился Дмитрий Завгородний. Тренерский штаб СКА принял немедленное решение поменять вратаря Павла Мойсевича на голкипера Артемия Плешкова. По итогам серии буллитов оба вратаря СКА пропустили по шайбе, а полевые игроки петербургского клуба так и не смогли пробить Андрея Мишурова.

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