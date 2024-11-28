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Тренерский штаб СКА поменял вратаря после первого буллита в серии с «Адмиралом»

Тренерский штаб СКА поменял вратаря после первого буллита в серии с «Адмиралом»
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Адмиралом» и СКА. Волевую победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

«Адмирал» реализовал свой первый буллит в послематчевой серии бросков — отличился Дмитрий Завгородний. Тренерский штаб СКА принял немедленное решение поменять вратаря Павла Мойсевича на голкипера Артемия Плешкова. По итогам серии буллитов оба вратаря СКА пропустили по шайбе, а полевые игроки петербургского клуба так и не смогли пробить Андрея Мишурова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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