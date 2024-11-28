Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Москва — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сибирских Снайперах» отреагировали на обвинения тренера в домогательствах к игрокам

В «Сибирских Снайперах» отреагировали на обвинения тренера в домогательствах к игрокам
Комментарии

Новосибирская «Сибирь» отреагировала на информацию о сексуальных домогательствах в клубе МХЛ «Сибирские Снайперы». Тренера по ОФП Вадима Берестова подозревают в домогательствах в отношении двух хоккеистов команды.

«Клубом получено уведомление о подаче заявления на сотрудника молодёжной команды «Сибирские Снайперы» в правоохранительные органы г. Новосибирска. После получения данной информации сотрудник был временно отстранён от работы. Клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову в пресс-службе «Сибири».‍

Материалы по теме
Тренера клуба МХЛ «Сибирские Снайперы» обвиняют в сексуальных домогательствах до игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android