В КХЛ прокомментировали скандальную ситуацию с домогательствами в новосибирском клубе МХЛ

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали скандальную ситуацию с сексуальными домогательствами в новосибирском клубе МХЛ «Сибирские Снайперы», в которых обвиняется тренер по ОФП Вадим Берестов.

«Лига находится в контакте с хоккейным клубом «Сибирь» по ситуации в молодёжной команде «Сибирские Снайперы». На данный момент клуб уведомил лигу, что на сотрудника команды подано заявление в правоохранительные органы г. Новосибирска и он временно отстранён от работы. КХЛ следит за ситуацией и готова оказать необходимую поддержку ХК «Сибирь», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.