«Он чувствовал себя очень плохо». Уилсон высказался о Макбэйне, травмировавшем Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поведение форварда «Юты» Джека Макбэйна, который нанёс травму капитану «столичных» Александру Овечкину. После инцидента хоккеист «Кэпс» вызвал соперника на драку, оба получили по пятиминутному штрафу.

«Да, я ценю это [готовность Макбэйна выйти в драке против него после инцидента, даже если столкновение было случайным]. Очевидно, что это неудачный исход столкновения, и иногда вы не хотите делать ничего подобного, но кодекс хоккея гласит, что вы должны постоять за себя и ответить на приглашение. Вы даёте другой команде возможность постоять за своего парня, поэтому приятно видеть, что такое всё ещё есть в хоккее: парень выходит и отвечает на приглашение, и эпизод логично завершается.

В наши дни вы никогда не знаете, согласится ли соперник на это или нет. Было приятно, что Джек пошёл на это. Он, очевидно, чувствовал себя очень плохо из-за этого инцидента. Никто не хочет видеть, как такой парень, как Ови, травмируется. Это почти больше, чем хоккей, поэтому я знаю, что он был расстроен результатом», — приводит слова Уилсона The Hockey News.