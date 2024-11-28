Тамбиев — о победе «Адмирала» над СКА: по многим показателям превзошли соперника

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал победу по буллитам в матче со СКА (3:2 Б).

— Хороший матч, мы достойно играли, по многим показателям превзошли соперника, имели преимущество. Реализация немного хромала. Игра под стать атмосфере на арене, хорошие эмоции. Ребята молодцы, конечно.

— Моментами «Адмирал» не так активно прессинговал в чужой зоне, была такая установка – построже сыграть в обороне?

— Соперник забил 41 гол со 111 контратак. Любые наши неправильные действия, потери сразу наказываются. Как в момент, когда получили первое удаление, такие ошибки соперник использует на раз, мастерство очень высокое. Постарались не дать им играть в такой размашистый хоккей, какой он любит, с контролем шайбы в зоне, контратаками. В открытый хоккей со СКА играть тяжело, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.