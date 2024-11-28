Тамбиев — о буллите Кузнецова: мастер исполнял, Мишуров молодец, не поддался

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил буллитную серию в матче со СКА и незабитый бросок форварда СКА Евгения Кузнецова, который отразил вратарь владивостокской команды Андрей Мишуров.

— Говорят, на предсезонных сборах Мишуров рассказывал, что умеет брать буллиты от Кузнецова. И сегодня он ему не забил.

— Не знаю, первый раз слышу об этом. Ну, доказал делом! Мастер исполнял, Мишуров молодец, не поддался.

— Первая победа в сезоне по буллитам. Уделяли этому аспекту внимание на тренировках?

— Ребята бросают буллиты. Но я считаю, что тренировка и игра – это разные вещи. Сегодня поменяли игроков, дали Шулаку бросить. Молодцы, буллиты хорошо исполнили. Буллиты – это не лотерея, а продолжение игры. Эмоции совсем другие, когда выигрываешь и проигрываешь по буллитам. Сегодня бы однозначно была незавершённость в игре, если бы проиграли по буллитам. Рад, что ребята забили два гола с трёх попыток. Это исходило из сценария матча, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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