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Тамбиев — о буллите Кузнецова: мастер исполнял, Мишуров молодец, не поддался

Тамбиев — о буллите Кузнецова: мастер исполнял, Мишуров молодец, не поддался
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил буллитную серию в матче со СКА и незабитый бросок форварда СКА Евгения Кузнецова, который отразил вратарь владивостокской команды Андрей Мишуров.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 ноября 2024, четверг. 12:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Никишин (Кузьмин, Хайруллин) – 09:25 (5x4)     1:1 Сошников (Фьоре, Родевальд) – 20:44 (5x4)     2:1 Родевальд (Фьоре, Сошников) – 47:13 (5x4)     2:2 Хайруллин (Толчинский) – 54:07 (5x5)     3:2 Сошников – 65:00    

— Говорят, на предсезонных сборах Мишуров рассказывал, что умеет брать буллиты от Кузнецова. И сегодня он ему не забил.
— Не знаю, первый раз слышу об этом. Ну, доказал делом! Мастер исполнял, Мишуров молодец, не поддался.

— Первая победа в сезоне по буллитам. Уделяли этому аспекту внимание на тренировках?
— Ребята бросают буллиты. Но я считаю, что тренировка и игра – это разные вещи. Сегодня поменяли игроков, дали Шулаку бросить. Молодцы, буллиты хорошо исполнили. Буллиты – это не лотерея, а продолжение игры. Эмоции совсем другие, когда выигрываешь и проигрываешь по буллитам. Сегодня бы однозначно была незавершённость в игре, если бы проиграли по буллитам. Рад, что ребята забили два гола с трёх попыток. Это исходило из сценария матча, — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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